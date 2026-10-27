Adana'da ev önünde vurulan kişinin davasında sanıklara 10, 9 ve 6 yıl hapis verildi - Son Dakika
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Adana'da ev önünde vurulan kişinin davasında sanıklara 10, 9 ve 6 yıl hapis verildi

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Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Seyhan'da evinin önünde tabancayla ağır yaralanan kişiye yönelik davada 2'si tutuklu 3 sanığa hapis cezası verdi. Mahkeme iki sanığa 10 ve 9 yıl, azmettirme suçundan bir sanığa 6 yıl hapis cezası verdi, tutuklu sanıkların halinin devamına karar verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin evinin önünde tabancayla vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili yargılanan 2'si tutuklu 3 sanığa hapis cezası verildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A. (24), C.K. (27) ve olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen tutuksuz H.C. (20) ile müşteki K.T. (23) ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, H.C. ile A.A. arasında gönül ilişkisinin olduğunu, müşteki K.T'nin ise eski sevgilisi H.C. ile irtibatını devam ettirmek istemesi üzerine taraflar arasında husumet başladığını belirtti.

Sanık A.A'nın arkadaşı C.K. ile 16 Nisan 2024'te K.T'ye Sümer Mahallesi'ndeki evinin önünde tabancayla ateş ederek boyun ve omuz bölgesinden ağır yaralayıp, olay yerinden motosikletle kaçtıklarını ifade eden savcı, A.A. ve C.K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar, H.C'nin ise "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık H.C. savunmasında, müşteki tarafından ölümle tehdit edildiğini öne sürerek, "Sanıkları bu olaya azmettirmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Müşteki K.T. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmalarını istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanık A.A'yı 10 yıl, C.K'yi 9 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan ise H.C'yi 6 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
3. SayfaMahkemeSeyhanGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da ev önünde vurulan kişinin davasında sanıklara 10, 9 ve 6 yıl hapis verildi - Son Dakika
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