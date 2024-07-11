Adana'da evde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncel

Adana'da bir evde toz deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'nde tek odalı bir eve baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada toz deterjan paketinde ruhsatsız 13 tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirildi.

Silahlarla ilgili gözaltına alınan M.E. (27), C.E. (37) ve İ.Y (17), İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.