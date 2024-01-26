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Adana'da Fabrika Deposu Yangını Kardeş Çıkardı - Son Dakika
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Adana'da Fabrika Deposu Yangını Kardeş Çıkardı

Adana'da bir sünger fabrikasının deposunda çıkan yangının, fabrika sahibinin kardeşi tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı. Kardeş, ağabeyinden para istediği için kızgınlıkla depoyu yakmıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve şüpheli tutuklandı.

26.01.2024 - 10:30,  Güncelleme: 10:37
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Adana'da İbrahim Halil B.'nin (34), sünger üretimi yaptığı fabrikanın deposundaki yangını, kardeşi Yahya B.'nin (30) çıkardığı belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Yahya B., ifadesinde, Ağabeyimden para istedim, vermedi. Ona kızgındım ve depoyu yaktımö dedi. Depoyu, tiner dökerek yaktığı belirlenen Yahya B., tutuklandı.

Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde sünger üretimi yapılan fabrikanın deposunda, 24 Ocak günü saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Sünger ve yanıcı maddelerin tutuşmasıyla alevler, kısa sürede depoyu sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, fabrikanın yanındaki evlere sıçramaması için de güvenlik önlemi aldı. Akrabasının düğününe gitmek üzere depodan ayrılan fabrika sahibi İbrahim Halil B., çalışanlarıyla birlikte olay yerine döndü. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

19 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerine çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada, depoyu İbrahim Halil B.'nin kardeşi Yahya B.'nin ateşe verdiği ortaya çıktı. Hırsızlık, uyuşturucu kullanma, kasten yaralama suçlarından 19 kaydının olduğu belirtilen Yahya B., fabrikaya yakın bir sokakta gözaltına alındı. Şüphelinin, ağabeyi ayrıldıktan sonra deponun camını kırıp, içeriye tiner dökerek yangını çıkardığı belirlendi.

Polis merkezine götürülen Yahya B., ifadesinde depoyu yaktığını itiraf ederek, Ağabeyimden para istedim, vermedi. Ona kızgındım ve depoyu yaktımö dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yahya B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana\'da Fabrika Deposu Yangını Kardeş Çıkardı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da Fabrika Deposu Yangını Kardeş Çıkardı - Son Dakika
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