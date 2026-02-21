Adana'da Feci Kaza: Traktör İkiye Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Feci Kaza: Traktör İkiye Ayrıldı

Adana\'da Feci Kaza: Traktör İkiye Ayrıldı
21.02.2026 06:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan'da otomobilin çarptığı traktör ikiye ayrıldı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin çarptığı traktör ikiye ayrıldı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yumurtalık Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Narlık istikametinden ilçe merkezine doğru seyreden Selçuk T. yönetimindeki 13 EC 768 plakalı traktöre, aynı yönde ilerleyen Bekir T. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye ayrıldı. Kazada 2 sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Ceyhan, Ulaşım, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Feci Kaza: Traktör İkiye Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Hatay’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden... Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti "14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

07:03
Malatya’da 4,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
23:01
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı
Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
22:28
Trump: Suriye’nin başına Şara’yı ben getirdim
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim
22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 07:10:52. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Feci Kaza: Traktör İkiye Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.