Adana'da FETÖ'nün 'ev abisi' olarak tutuklanan sanık hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da FETÖ'nün 'ev abisi' olarak tutuklanan sanık hakkında dava açıldı

Adana'da FETÖ'nün 'ev abisi' olduğu gerekçesiyle tutuklanan F.M. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın FETÖ'ye ait evlerde 'abilik' yaptığı, örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği ve ByLock programını kullandığı belirtildi. Sanığın suçlamaları kabul etmediği ve yargılanmasının yakın zamanda başlayacağı bildirildi.

18.06.2024 15:37
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Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kentte 28 Nisan'da tutuklanan F.M. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede F.M'nin, kaldığı FETÖ'ye ait evlerde "abilik" yaptığı, örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği, kod adı kullandığı ve 2 telefon hattında ByLock programı tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık E.B'nin ifadelerine de yer verildi.

Sanık ile örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını öne süren E.B, "Kendisi örgüt içinde kod adı kullanıyordu. Kaldığımız örgüt evine gelen "abilerin" isteği üzerine F.M. ile telefonumuza ByLock yükledik. Daha sonra bu program üzerinden görüşmeye başladık." iddiasında bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Adana, Güvenlik, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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