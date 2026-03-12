Adana'da Firari Baba ve İki Oğlu Yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan baba ile 2 oğlu, saklandıkları yangın merdiveninde yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cumali T. (60) ile oğulları Taner (28) ve Mert T'yi (29) yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari baba ile iki oğlunun Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, binanın etrafını sararak daireye operasyon düzenledi.

Evde bulunmayan baba ile 2 oğlu, saklandıkları yangın merdiveninde ekiplerce yakalandı.

Cumali T'nin "yağma" suçundan 10 yıl, oğulları Taner T'nin "dolandırıcılık" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 8 yıl 9 ay, Mert T'nin de "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

Yakalanan baba ile 2 oğlu, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.