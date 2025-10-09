Adana'da Fırtına Nedeniyle Okulun Çatısı Uçtu - Son Dakika
Adana'da Fırtına Nedeniyle Okulun Çatısı Uçtu

Adana'da Fırtına Nedeniyle Okulun Çatısı Uçtu
09.10.2025 13:39
Adana\'da Fırtına Nedeniyle Okulun Çatısı Uçtu
ADANA'nın Kozan ilçesinde lisenin çatısının fırtına nedeniyle uçtuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde lisenin çatısının fırtına nedeniyle uçtuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İlçede dün öğle saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Kozan Şehit Öğretmen Lütfi Ölmez Ortaokulu ile Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu. Kopan çatı parçaları nedeniyle okulların bahçesindeki araçlar ve çevredeki yapılar zarar gördü, bazı ağaçlar devrildi. Bu sırada derste olan öğrenciler, panik yaşadı.

2 OKULDA EĞİTİME 1 HAFTA ARA VERİLDİ

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından öğrenciler, okullardan tahliye edildi. Fırtına bir süre sonra etkisini yitirdi. 2 okulda eğitime 1 hafta ara verirken, lisenin çatısının uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Adana'da Fırtına Nedeniyle Okulun Çatısı Uçtu

Adana'da Fırtına Nedeniyle Okulun Çatısı Uçtu
