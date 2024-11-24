Adana'da Fırtına ve Kar, İşçileri Mahsur Bıraktı

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Adana'da fırtına ve kar esareti: Reklam panosu araçların üzerine devrildi

Adana'da sabaha karşı başlayan ve devam eden kuvvetli rüzgar nedeniyle iş merkezinde reklam panosu yerinden çıkıp araçların üzerine devrilerek zarar verdi

Ayrıca mahsur kalan 12 işçinin kurtarılması için çalışma başlatılırken, tipinin kurtarmayı zorlaştırdığı öğrenildi

ADANA - Adana'da sabaha karşı başlayan ve devam eden kuvvetli rüzgar nedeniyle iş merkezinde reklam panosu yerinden çıkıp araçların üzerine devrilerek zarar verdi.

Adana'da sabaha karşı başlayan yağmur ve kuvvetli rüzgar il merkezinde etkili olurken, kuzey ilçelerde de kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kuvvetli rüzgar nedeniyle Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesindeki Atikop İş Merkezinde damdaki bir reklam panosu yerinden çıkarak araçların üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluştu. Pozantı, Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde de kar ve tipi etkili olmaya devam ediyor. Feke ilçesinde mahsur kalan 12 maden işçisini kurtarma çalışması da devam ediyor. Ancak tipi nedeniyle kurtarma ağır ilerliyor. Olay yerine gelen greyder ile işçiler kurtarılmaya çalışılıyor. Pozantı'da ise karla kaplanan yolların açılma çalışması başlatıldı.