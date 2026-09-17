Adana'da gasp ve alıkoyma davasında 3 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Adana'da gasp ve alıkoyma davasında 3 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi

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Adana Sarıçam'da bir kişiyi otomobile alıp darbederek eşyalarını gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobile aldıkları kişiyi darbedip sırt çantasını, kredi kartlarını ve kulaklığını gasbettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A, F.G. ve O.E. ile müşteki E.B. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların 6 Aralık 2025'te otomobile aldıkları E.B'yi darbederek sırt çantasını, kredi kartlarını ve kulaklığını zorla aldıklarını belirtti.

Savcı, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12'şer yıldan 22'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Beyanı alınan müşteki E.B, olay günü Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde alışveriş merkezi önündeki durakta beklediği sırada yanına bir otomobilin yanaştığını belirtti.

Otomobildeki kişinin havanın yağmurlu olması gerekçesiyle kendisini gideceği yere bırakabileceğini söylediğini ifade eden E.B, şöyle konuştu:

"Otomobilin ön yolcu koltuğuna oturdum. F.G. daha sonra arkadaşları A.A. ve O.E'yi bir petrol istasyonunun önünden araca aldı. Sanıklar benim evimin aksi istikametine doğru araçla seyretmeye başladı. Evimin o yönde olmadığını ısrarla söyledim. Buna rağmen beni dinlemediler. Otomobille Buruk Mezarlığı'na gittik. Bana bıçak çektiler ve sırt çantamı, kredi kartlarımı ve kulaklığımı zorla aldılar. Daha sonra beni otomobilden indirip araçla kaçtılar. Sanıklardan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını talep ediyorum."

Sanık F.G, yardım etmek amacıyla otomobiline aldığı E.B'nin arkadaşlarına küfrettiğini öne sürdü.

E.B'yi darbetmediklerini, zorla eşyalarını almadıklarını savunan F.G, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Diğer sanıklar da müşteki E.B'nin eşyalarını gasbetmediklerini savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkları "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 10'ar yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda 6 Aralık 2025'te E.B'nin darbedilip sırt çantası, kredi kartları ve kulaklığının zorla aldıkları iddiasıyla tutuklanan A.A, F.G. ve O.E. hakkında savcılıkça "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12'şer yıldan 22'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da gasp ve alıkoyma davasında 3 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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