Adana'da genç bir adamın öldürülmesiyle ilgili dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da genç bir adamın öldürülmesiyle ilgili dava açıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir gencin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1'i firari 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet ile 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Olayın ardından tutuklanan A.Y, A.Ö, M.E. ile firari Y.Ö. ve tutuksuz B.Ö. hakkında iddianame hazırlandı. Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

24.07.2024 13:51
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir gencin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1'i firari 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet ile "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Akkapı Mahallesi'nde 31 Ocak'ta Ömer Demir'in (22) silahla öldürülmesiyle ilgili aynı gün tutuklanan A.Y, A.Ö, M.E. ile firari Y.Ö. ve tutuksuz B.Ö. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü maktul Demir ile sanık A.Ö. arasında telefonda karşılıklı tehdit ve küfürleşme yaşandığı, A.Ö'nün de bu durumu ağabeyi Y.Ö'ye anlattığı belirtildi.

Bunun üzerine kardeşinin iş yerine giden Y.Ö'nün telefonla aradığı Demir'i iş yerine çağırdığı ve burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanıkların fikir ve eylem birliği içinde maktulü silahla ateş ederek öldürdükleri anlatılarak, A.Y, A.Ö, M.E, Y.Ö. ve B.Ö'nün "kasten öldürme" suçundan müebbet ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 31 Ocak'ta silahla vurularak yaralanan Ömer Demir kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Polis olaya ilişkin A.Y, A.Ö, M.E. ve B.Ö'yü gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, A.Ö, M.E. tutuklanmış, B.Ö. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Firari zanlı Y.Ö. hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da genç bir adamın öldürülmesiyle ilgili dava açıldı - Son Dakika

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