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Adana'da gençler yağmur altında oynadı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir grup genç yağmura aldırmadan köyde oynayarak eğlendi.

İlçeye bağlı Kuytucak Mahallesinde dün gece şiddetli yağmur etkili oldu. Bir grup genç ise yağmura aldırış etmeden otomobilden aşağı inip müzik eşliğinde oyun oynadı. İlçede etkili olan sıcak havanın ardından yağmuru gören gençler uzun süre müzik eşliğinde dans etti. Bu anları ise cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarına yüklediler.