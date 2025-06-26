Adana\'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigaralar Ele Geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 1210 elektronik sigara ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesinde kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen bir kamyonette arama yaptı.
Aramada, araç kasasının tabanına yapılan gizli bölmede, 1210 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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