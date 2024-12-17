Adana'da Güvenlik Görevlisi Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika
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Adana'da Güvenlik Görevlisi Bıçakla Öldürüldü

Adana'da güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren iki sanığın yargılaması devam ediyor.

17.12.2024 13:17
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin darbedilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cihad A. ve kayınbiraderi Erhan Ü. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Cihad A, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Diğer sanık Erhan Ü. de Gökhan Şahin'i öldürme niyetlerinin olmadığını öne sürerek, "Benim maktule yönelik bir müdahalem söz konusu değildir. Bu durumu ayrıntılı bir şekilde mahkemeye sunduğum dilekçede anlattım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi, bu celse gelmeyen tanıkların diğer duruşma dinlenilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, bu celse gelmeyen tanıkların diğer duruşmada dinlenilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32), 6 Haziran 2023'te tartıştığı Cihad A. (34) ve kayınbiraderi Erhan Ü. (34) tarafından darbedilip bıçaklanmıştı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüpheliler Cihad A. ve Erhan Ü. 8 Haziran 2023'te tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Güvenlik Görevlisi Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika

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