Adana'da hafif ticari araçla otomobil çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Adana'da hafif ticari araçla otomobil çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı

Adana\'da hafif ticari araçla otomobil çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Ahmet Ağaçdelen'in yönetimindeki otomobil ile henüz tespit edilemeyen bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Ahmet Ağaçdelen hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, müdahalelerin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

10.05.2024 22:03
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Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ahmet Ağaçdelen (54) yönetimindeki 01 UD 321 plakalı otomobil, Kozan- Kadirli kara yolu Faydalı Mahallesi civarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 80 AZ 762 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Ahmet Ağaçdelen, Mustafa Talha Durmuş (24), Abdussamed Yiğit (26), Osman Efe Ağaçdelen (15), Adem Yiğit (59), Esme Durmuş (54) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ahmet Ağaçdelen burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza yerindeki incelemelerin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da hafif ticari araçla otomobil çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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