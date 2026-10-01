Adana'da hal yangını: Alevler bir depodan 22 depoya sıçradı - Son Dakika
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Adana'da hal yangını: Alevler bir depodan 22 depoya sıçradı

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Adana\'da hal yangını: Alevler bir depodan 22 depoya sıçradı
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Adana Yeşiloba'daki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde bir depoda başlayan yangın, yan yana dizili depolara ilerleyerek 22 depoyu sardı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi; söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adana'da hal kompleksinde çıkan ve 22 depoya yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

BİR DEPODA BAŞLADI, DİĞERLERİNE SIÇRADI

Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bir süre sonra bitişikteki diğer depolara da sıçradı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 22 depoya yayılan yangını söndürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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