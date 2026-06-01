Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yangın çıkan hal kompleksindeki 3 iş yerinde hasar oluştu.
Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 iş yeri hasar gördü.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Hal Kompleksinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?