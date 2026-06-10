Adana'da öğrencilere halk eğitimden kıyafet yardımı - Son Dakika
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Adana'da öğrencilere halk eğitimden kıyafet yardımı

Adana\'da öğrencilere halk eğitimden kıyafet yardımı
10.06.2026 14:27
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Adana Seyhan'da, Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinin hazırladığı kıyafetler 196 ilkokul öğrencisine dağıtıldı. Programda gösteriler sunuldu, fidan dikildi ve katılımcılar öğrencilerin rölyef standını gezdi.

Adana'da Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitimi Merkezine bağlı usta öğreticiler tarafından hazırlanan kıyafetler öğrencilere dağıtıldı.

Zeytinli İlkokulu'nda düzenlenen programda merkezde hazırlanan kıyafetler 196 öğrenciye teslim edildi.

Programda ayrıca çeşitli gösteriler sunuldu, fidan dikimi yapıldı.

Merkezdeki kurslarda hazırlanan çeşitli ürünlerin de hediye edildiği programda katılımcılar öğrencilerin sergiledikleri alçı rölyef boyama standını gezdi.

Etkinliğe Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik ve Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Kabukcu da katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da öğrencilere halk eğitimden kıyafet yardımı - Son Dakika
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