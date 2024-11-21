Adana'da Haraç İsteyen 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Haraç İsteyen 3 Şüpheli Tutuklandı

Seyhan'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli, haraç istemekten tutuklandı.

21.11.2024 10:47
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri kişiden haraç isteyen 3 şüpheli tutuklandı.

Gürselpaşa Mahallesi'nde Mevlüt A'ya ait ofise 2 Kasım'da gece saatlerinde başlarında kask bulunan motosikletle giden iki kişi, kalaşnikof piyade tüfeğiyle ateş edip kaçtı.

Kurşunların ofisin duvar ve camlarına isabet ettiği saldırıdan bir gün sonra şüpheliler, telefonla aradıkları Mevlüt A'dan 300 bin lira haraç istedi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla silahlı saldırı ve haraç istemeyle ilgili 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Aynı mahalledeki bir evde saklandıkları belirlenen saldırganlar Mustafa T. (18) ve Altay B. (23) ile kendilerine yardım eden Hasin (23) ve kardeşi Yusuf Ali Ö. (19) adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Evde yapılan aramalarda hafif makineli tüfek, tabanca, 104 mermi ve çelik yelek ele geçirildi.

Öte yandan, olayda kullanılan motosiklet de adreste bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Mustafa T, Altay B. ve Hasin Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Yusuf Ali Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ofise yönelik saldırının ardından kaçışı bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Haraç İsteyen 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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