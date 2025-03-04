Adana'da Haraç İsteyen 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Adana'da otomobilinin önünü kestikleri iş insanını silahla tehdit edip haraç istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki iş insanı E.U'yu 28 Şubat'ta telefonla arayan bir kişi 2 milyon lira haraç istedi.

Haraç vermeyi kabul etmeyen E.U, görüşmenin ardından evinden çıkıp aracına bindiği sırada bir otomobildeki 2 zanlı önünü kesti.

Zanlılar, başına tabanca dayadıkları iş insanının bağırarak çevreden yardım istemesi üzerine araçla bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.U'yu silahla tehdit eden M.A. (17) ve aracı kullanan E.E'yi (17) saklandıkları ikamette olayda kullandıkları tabancayla yakalandı.

Ekipler, 2 zanlıyı azmettirdiği öne sürülen Mazlum O. (32) ile olayda kullanılan aracı kiraladığı belirlenen Samet İ. (22) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve E.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.