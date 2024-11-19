Adana'da Haraç Vermeyen İşyerine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Adana'da Haraç Vermeyen İşyerine Silahlı Saldırı

Adana\'da Haraç Vermeyen İşyerine Silahlı Saldırı

Adana'da suç örgütü üyeleri, haraç vermeyen bir işyerine saldırarak 27 el ateş etti. Olayda iki şüpheli tutuklandı, bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

19.11.2024 10:28  Güncelleme: 10:29
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ADANA'da motosikletli şüpheliler, suç örgütüne haraç vermeyen Cevdet E.'nin (58) dükkanına Kalaşnikof piyade tüfeğiyle saldırı düzenledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüphelilerden Mehmet A. (22) ile Cumali K. (24) tutuklandı, İsa A. (18) adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 13 Kasım'da saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Tarım malzemesi satışı yapan Cevdet E., iddiaya göre haraç için baskı yapan suç örgütü üyelerine para ödemedi. Bunun üzerine örgüt üyesi olduğu ileri sürülen kasklı 2 şüpheli, motosikletle Cevdet E.'nin iş yerine gitti. Şüphelilerden biri, Kalaşnikof piyade tüfeğiyle kapalı olan iş yerine 27 el ateş etti. Şüpheli şarjörünün bitmesiyle motosiklete binip, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

SİLAH, MOTOSİKLET VE KASK ELE GEÇİRİLDİ

Çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölge ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olaya karıştığı belirlenen Mehmet A., Cumali K. ile İsa A., Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada 2 ruhsatsız tabanca, 41 mermiyle olayda kullanılan motosiklet ve kask ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler silahı kullananın kendileri olmadığını öne sürüp, birbirini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet A. ile Cumali K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, İsa A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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