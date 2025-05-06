Adana'da Havaya Ateş Açan Gençler Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Havaya Ateş Açan Gençler Yakalandı

Sokakta havaya ateş açan N.Y. ve B.C.Ş. gözaltına alındı; N.Y.'nin sebebi mahalleye gözdağıydı.

06.05.2025 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da sokakta tabancayla havaya ateş açan N.Y. (17) ile arkadaşı B.C.Ş. (17) polisin operasyonuyla gözaltına alındı. N.Y.'nin, bir süre önce aynı sokakta süratli araç kullandığı için darbedildiği, mahalleliye gözdağı vermek için ateş açtığı ortaya çıktı.

Olay, 2 Mayıs saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Şüpheli N.Y., arkadaşı B.C.Ş.'nin kullandığı hafif ticari araçla sokağa gidip, tabancayla havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri sokaktaki şarküteriye isabet etti. Bu sırada pide fırınının önünde oturan 2 kişi kaçıp, iş yerine sığındı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polise ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRATLİ ARAÇ KULLANDIĞI İÇİN DÖVMÜŞLER

Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Soruşturmada şüphelilerden N.Y.'nin bir süre önce aynı sokakta süratli araç kullandığı için mahalleliyle tartıştığı ve çıkan kavgada darbedildiği ortaya çıktı. Şüpheli N.Y.'nin, dayak yediği kişilere gözdağı vermek için tabancayla havaya ateş açtığı saptandı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Pınar Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlediği operasyonda N.Y. ve B.C.Ş.'yi gözaltına aldı. N.Y.'nin evinde yapılan aramada olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: Adana,

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Havaya Ateş Açan Gençler Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:11:06. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Havaya Ateş Açan Gençler Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.