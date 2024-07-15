Adana'da Hırdavat Dükkanı Hırsızlığı Davası Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Hırdavat Dükkanı Hırsızlığı Davası Açıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir hırdavat dükkanından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 21'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların iş yerine zorla girdikleri ve çeşitli değerli eşyaları çaldıkları belirtildi. Sanıkların suçlamaları kabul etmemesi üzerine yargılama süreci başlayacak.

15.07.2024 10:51
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hırdavat dükkanından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 21'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ova Mahallesi'nde 6 Nisan 2023'te B.L'nin iş yerinden hırsızlık yapılmasına ilişkin tutuklanan F.K. ile tutuksuz M.A. ve Y.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 35. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maske takan sanıkların iş yerine zorla girdikleri belirtildi.

İddianamede, içerisinde 50 gram altın olan çelik kasa ile 350 kilogram bakır, elektrikli vinç, 5 arsa tapusu ve kamera kayıt cihazını çaldıkları ifade edilen sanıkların, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 9 yıl 6'şar aydan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen F.K, M.A. ve Y.E'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Hırdavat Dükkanı Hırsızlığı Davası Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Hırdavat Dükkanı Hırsızlığı Davası Açıldı - Son Dakika
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