Adana'da Hırdavat Dükkanından Hırsızlık Yapan 3 Sanığa 14 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Hırdavat Dükkanından Hırsızlık Yapan 3 Sanığa 14 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir hırdavat dükkanından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 1'i tutuklu 3 sanığa 14'er yıl hapis cezası verildi. Sanıkların, iş yerinden çelik kasa, bakır, elektrikli vinç ve diğer eşyaları çaldıkları belirtildi. Mahkeme, sanıkları 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından cezalandırdı.

24.07.2024 10:11
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hırdavat dükkanından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 1'i tutuklu 3 sanığa 14'er yıl hapis verildi.

Adana 35. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık F.K. ile tutuksuz M.A. ve Y.E. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, Ova Mahallesi'nde 6 Nisan 2023'te maske takan sanıkların müşteki B.L'ye ait iş yerine zorla girdiklerini, içerisinde 50 gram altın olan çelik kasa ile 350 kilogram bakır, elektrikli vinç, 5 arsa tapusu ve kamera kayıt cihazını çaldıklarını belirtti.

Savcı sanıkların, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 9 yıl 6'şar aydan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık F.K. hırsızlık olayıyla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Diğer sanıklar M.A. ve Y.E. de suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 12 yıl, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme"den 2 yıl olmak üzere toplamda 14'er yıl hapse çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Hırdavat Dükkanından Hırsızlık Yapan 3 Sanığa 14 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Hırdavat Dükkanından Hırsızlık Yapan 3 Sanığa 14 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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