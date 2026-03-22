Adana'da Hırsız Yakalandı - Son Dakika
Adana'da Hırsız Yakalandı

Adana\'da Hırsız Yakalandı
22.03.2026 21:19
500 bin TL değerindeki altın ve parayı çalan Y.U., Osmaniye'de saklandığı dolapta yakalandı.

ADANA'da bir eve girerek yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve nakit para çalan, hırsızlıktan da 83 suç kaydı bulunan şüpheli Y.U. (34), Osmaniye'de saklandığı evde dolapta gizlenirken yakalandı.

19 Mart'ta Adana'da bir evden 15 çeyrek altın, 5 tam altın, 6 gram altın, 3 altın yüzük ile 100 bin TL çalınasının ardından başlatılan soruşturmada şüphelinin Y.U. isimli kadın olduğu tespit edildi. Şüphelinin Osmaniye'de saklandığını belirleyen ekipler, harekete geçti. Polisin operasyonunda, hırsızlıktan 83 suç kaydı bulunan şüpheli, saklandığı evdeki dolapta gizlenirken yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındığı sırada kendisini yakalayan polislere "Hah ne oldu? Maşallah. Terörist mi yakaladınız?" diye bağırdı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Y.U., tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Osmaniye, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Hırsız Yakalandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Adana'da Hırsız Yakalandı - Son Dakika
