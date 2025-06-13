Adana'da Hırsızlık Yapan Hamile Kadın Tutuklandı

Adana'da alışverişteki kadınların çantasından hırsızlık yapan hamile şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde merkez Seyhan ilçesindeki semt pazarlarında alışverişte olan 3 kadının çantalarından hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Müştekilerle görüşen ekipler, şüphelinin 2 cumhuriyet altını, 5 ziynet eşyası, cep telefonu ve 3 bin 500 lira çaldığını tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, şüphelinin Aynur G. olduğunu belirledi.

Ekipler, Aynur G'yi, Kuruköprü Mahallesi'ndeki pazar yerinde keşif yaptığı sırada yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Aynur G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.