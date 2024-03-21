Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayıp parasını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Barbaros Mahallesi'nde 16 Aralık 2023'te, S.A'nın silahla yaralanmasıyla ilgili aynı gün tutuklanan H.Ö. hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "silahla yağma" suçlarından savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, H.Ö'nün husumetli olduğu S.A'yı telefonla arayıp, konuşmak amacıyla akşam vakti Barbaros Mahallesi'nde bulunan boş bir araziye çağırdığı, burada ikili arasında sözlü tartışma çıktığı belirtildi.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö'nün yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile S.A'yı basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaraladığı, müştekinin üzerinde bulunan 7 bin 300 lirayı da alarak motosikletle olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, sanık H.Ö'nün üzerine atılı "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 8 yıla ve "silahla yağma" suçundan ise 15 yıla kadar olmak üzere toplamda 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık H.Ö'nün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Husumetli Olduğu Kişiyi Yaralayıp Gasp Eden Sanığa 23 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, hafta sonu oynayacağı Bayındırspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 20 puanla 13. sırada bulunan Bilecik ekibi, bu maçı kazanarak rahat bir nefes almayı hedefliyor.
Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, bölgedeki illerin potansiyelini öne çıkararak, bu alanları geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. DAP İdaresi, Erzurum'da ve bölgede desteklenen projeler hakkında bilgi verdi ve 10 yıllık dönemde toplam 226 projeye 1 milyar 20 milyon 893 bin 858 lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Tarımsal mekanizasyona önem veren DAP İdaresi, tarımsal sulama ve üretim projelerine ağırlık vermektedir.
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen bayrak futbolu şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak. Üç gün sürecek olan organizasyona 24 takım katılacak.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde evde kalan 3 çocuktan biri olan 12 yaşındaki Elif Ayyüce K., çamaşır makinesine girince havasız kaldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba tarafından bulunan çocuğa yapılan suni teneffüs ve kalp masajı sonrasında kız çocuğu hastaneye kaldırıldı, ancak aynı gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü ve ardından ailesine teslim edildi.
Muğla Valiliği, Menteşe Belediyesi'nin oy birliği ile aldığı kararı onaylayarak, Çaybükü Mahallesi'nin eski ismi olan 'Gevenes' olarak değiştirilmesine izin verdi. Gevenes Mahalle Muhtarı Bilal Özsoy, kararın ardından Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti ve teşekkür etti.
Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, iftar programında yaptığı açıklamada, Dursun Mirza'nın belediyede yapılan satışları gündeme getirerek eleştirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?