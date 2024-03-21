Adana'da Husumetli Olduğu Kişiyi Yaralayıp Gasp Eden Sanığa 23 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Husumetli Olduğu Kişiyi Yaralayıp Gasp Eden Sanığa 23 Yıl Hapis İstemi

Adana\'da Husumetli Olduğu Kişiyi Yaralayıp Gasp Eden Sanığa 23 Yıl Hapis İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayıp parasını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanık, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 8 yıla ve silahla yağma suçundan ise 15 yıla kadar olmak üzere toplamda 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

21.03.2024 10:33  Güncelleme: 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayıp parasını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Barbaros Mahallesi'nde 16 Aralık 2023'te, S.A'nın silahla yaralanmasıyla ilgili aynı gün tutuklanan H.Ö. hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "silahla yağma" suçlarından savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, H.Ö'nün husumetli olduğu S.A'yı telefonla arayıp, konuşmak amacıyla akşam vakti Barbaros Mahallesi'nde bulunan boş bir araziye çağırdığı, burada ikili arasında sözlü tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö'nün yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile S.A'yı basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaraladığı, müştekinin üzerinde bulunan 7 bin 300 lirayı da alarak motosikletle olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, sanık H.Ö'nün üzerine atılı "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 8 yıla ve "silahla yağma" suçundan ise 15 yıla kadar olmak üzere toplamda 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık H.Ö'nün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güvenlik, Adliye, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Husumetli Olduğu Kişiyi Yaralayıp Gasp Eden Sanığa 23 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
10:44 Tekirdağ’da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
10:39 Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı
10:21 Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
08:45 Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Demir’in makam odasında çekilen görüntüler tartışma yarattı Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Demir'in makam odasında çekilen görüntüler tartışma yarattı
11:44 Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı
11:42 Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, ’Kafam gidip geliyor’ dedi Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, 'Kafam gidip geliyor' dedi
11:04 Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı
11:03 DolarTL Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı
10:51 Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
10:49 Ünlü isimlerde Bağcılar’da yaşanan sucu skandalına öfke kustu Ünlü isimlerde Bağcılar'da yaşanan sucu skandalına öfke kustu
10:34 Ankara’da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı Ankara'da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı
10:16 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 12:11:26. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Husumetli Olduğu Kişiyi Yaralayıp Gasp Eden Sanığa 23 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement