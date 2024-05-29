Adana'da Husumetli Oldukları Kişinin Arkadaşını Silahla Yaraladılar - Son Dakika
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Adana'da Husumetli Oldukları Kişinin Arkadaşını Silahla Yaraladılar

Adana\'da Husumetli Oldukları Kişinin Arkadaşını Silahla Yaraladılar

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetli oldukları kişinin arkadaşını silahla ağır yaraladıkları iddia edilen 1'i tutuklu 4 sanık hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

29.05.2024 11:01
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetli oldukları kişinin arkadaşını silahla ağır yaraladıkları iddia edilen 1'i tutuklu 4 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Akıncılar Mahallesi'nde 30 Temmuz 2023'te S.A.C'nin (29) silahla ağır yaralanmasıyla ilgili 14 Eylül 2023'te tutuklanan M.O. ile adli kontrol tedbiri uygulanan B.Ç, E.A. ve Ş.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık M.O. ile müşteki E.K. arasında daha önce mahallede yaşanan bir kavga meselesi nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi.

İddianamede, olay günü müşteki E.K. ve arkadaşı S.A.C'nin otomobil ile Akıncılar Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında bulunduğu sırada sanıkların da olay yerine araçla geldiği ve taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatıldı.

Tartışmada, sanıkların müştekilere doğru uzak mesafeden 7 el ateş ettikleri ve S.A.C'nin karın bölgesinden ağır yaralandığı, sanıkların da olay yerinden kaçtığı belirtilerek, M.O, B.Ç, E.A. ve Ş.Y'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18'er yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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