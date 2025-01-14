Adana'da İlk Ormancılık Olimpiyatları Başladı - Son Dakika
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Adana'da İlk Ormancılık Olimpiyatları Başladı

Adana, dünya genelinde bir ilke imza atarak ilk Ormancılık Olimpiyatları'nı düzenliyor.

14.01.2025 14:17
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Adana Orman Bölge Müdürlüğünce ilk kez düzenlenen "Ormancılık Olimpiyatları" yarışmalarla devam ediyor.

Vali Yavuz Selim Köşger, Orman Bölge Müdürlüğünün Balcalı Orman İşletme Şefliği'nde düzenlenen ikinci gün etkinliklerinin açılışında yaptığı konuşmada, olimpiyatların sadece Türkiye'de değil, dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Adana'nın yüzde 42'sinin ormanlık alan olduğuna değinen Köşger, tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da her an orman yangını tehdidinin bulunduğuna dikkati çekti.

Köşger, etkinliğin ekiplerin yangınlara karşı kendilerini hazır tutması açısından önemli olduğunu kaydetti.

"Tüm dünyaya bu olimpiyatlara katılma çağrısında bulunuyorum"

ABD'de Los Angeles ve çevresinde yangının 8 gündür devam ettiğini anımsatan Köşger, şöyle konuştu:

"Devam eden yangında henüz ilerleme kaydedemediler. Yangın nedeniyle milyar dolarları aşan zarar oluştu. Buradan ABD itfaiyecilerine, ormancılarına Ormancılık Olimpiyatları'na katılma teklifimi iletiyorum. Buyursunlar gelsinler, Adana'da olimpiyatlara katılsınlar, hazırlansınlar. Orman yangını nasıl söndürülüyor, nasıl mücadele ediliyor, öğrensinler. Gitsinler memleketlerini korusunlar, kurtarsınlar. Tüm dünyaya bu olimpiyatlara katılma çağrısında bulunuyorum."

Etli: "Yarışmalarımız devam edecek"

Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de Ormancılık Olimpiyatları'nın ilk gününde atıcılık yarışlarının gerçekleştirildiğini anımsattı.

Organizasyonun ikinci gününde açılış seremonisi yaptıklarını belirten Etli, şöyle devam etti:

"Bugün yarışmalarımız devam etti. Fiziki dayanıklılık parkurundaki yarışmalarımız sonuçlandı. Bununla birlikte 800 metre sürat koşusu tamamlandı. Aynı şekilde ekiplerimiz arazöz ve ilk müdahale araçlarımızla yarıştılar. Yarın da silvikültür, orman zararlılarıyla mücadele ve benzeri mesleki konulardaki yarışmalarımız devam edecek. Yeşil vatan sevdalısı olan, doğayı seven vatandaşlarımız da olimpiyatlarımızı izlemeye devam ediyorlar. 1 hafta boyunca da onları burada konuk etmekten mutlu olacağız inşallah."

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen açılış seremonisi sonrası ormancılar çeşitli alanlarda yarıştı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı şefliklerde görevli 255 personel ile Orman Bölge Müdürlüğünde eğitim alan orman yangını gönüllüleri, 16 Ocak'a kadar sürecek olimpiyatlarda fiziki dayanıklılık ve atıcılık, orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, silvikültür (planlı yeni ormanların oluşturulması), işletme ve pazarlama branşlarında yarışacak.

Toplamda 45 hakem ve idari personelin görev alacağı organizasyonun ödül töreni 17 Ocak'ta düzenlenecek.

Kaynak: AA

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