Adana'da İlköğretim Haftası Coşkusu - Son Dakika
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Adana'da İlköğretim Haftası Coşkusu

Adana\'da İlköğretim Haftası Coşkusu

Adana'da 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte İlköğretim Haftası okullarda öğrencilerin düzenlediği gösterilere sahne oldu. İsmet İnönü İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler şiirler okudu ve şarkılar söyledi.

10.09.2024 13:19
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ADANA'da 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte İlköğretim Haftası okullarda öğrencilerin düzenlediği şiirli, şarkılı gösterilere sahne oldu.

Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda da 2'nci sınıf öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu program ilgi topladı. Okul, eğitim ve öğretmenleri konu alan şiirler okuyan öğrenciler, 'Okula dönüş' ve 'Atatürk çocukları' şarkılarıyla da gösteriler sundu. Ellerine Türk bayrakları alıp sahneyi dolduran minik öğrenciler, veliler ve öğretmenleri tarafından dakikalarca alkışlandı.

Haber-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,

Kaynak: DHA

İsmet İnönü, Eğitim, Güncel, Adana, Son Dakika

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