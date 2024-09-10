Adana\'da İlköğretim Haftası Coşkusu

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ADANA'da 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte İlköğretim Haftası okullarda öğrencilerin düzenlediği şiirli, şarkılı gösterilere sahne oldu.

Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda da 2'nci sınıf öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu program ilgi topladı. Okul, eğitim ve öğretmenleri konu alan şiirler okuyan öğrenciler, 'Okula dönüş' ve 'Atatürk çocukları' şarkılarıyla da gösteriler sundu. Ellerine Türk bayrakları alıp sahneyi dolduran minik öğrenciler, veliler ve öğretmenleri tarafından dakikalarca alkışlandı.

Haber-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,