Adana'da İmar Usulsüzlüğü Davası Devam Ediyor

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Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlüğü iddialarına ilişkin aralarında Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da olduğu tutuksuz 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklardan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ile bazı diğer sanıklar, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Savunması alınan sanıklardan İ.A, inşaat şirketleri olduğunu ve 2015 yılından 2019 yılına kadar müteahhitlik yaptığını söyledi.

İddianameye konu olan Toroslar Mahallesi'nde yer alan kentsel dönüşüm parselindeki binayı kendisinin yaptığını belirten İ.A, şöyle devam etti:

"Buranın ruhsat projesi için rüşvet verdim. Buraya 24 katlı olarak izin verildi. Adana'da mimar H.K. ile çalışıyordum. Adana'da o dönemde yolsuzluk yapan müteahhitler H.K. ile iş yapardı. H.K. da nüfuzunu kullanırdı. H.K'ya rüşvet olarak daire ve araba verdim. H.K. bana birisini gönderiyordu, onun adına tapu veriyordum. Bu süreçte H.K. bana hep mobbing uyguladı. H.K. bana 'eski Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı A.A. ile işini halletmem için para ayarla' dedi. Kendisine İstanbul'dan lüks bir araç aldım. Kendisi de bana 24 kat inşaat ruhsatı çıkardı. Yargılamaya konu 6286 adadaki inşaatta 7. kata gelindiğinde H.K. bana 'A.A. 24 katlı bina için bu sefer de 400 bin lira istiyor' dedi. Ben de kabul etmedim. Binamı yıkmaya karar verdiler. Daire sahipleri benden paralarını istediler. Arsa sahipleri sözleşmelerimi iptal etti. 24 kat iznimi aniden 17 kata düşürdüler. Ben lüks araba rüşveti vermesem en fazla 15 ya da 16 kata izin verirlerdi."

Adana'da Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki inşaat için de tekrar H.K'ye tekrar rüşvet verdiğini itiraf eden İ.A, "Belediyede bu işin sac ayağı var. H.K. bu işin 'Nirvana'sıdır. H.K. yanındaki kafası çalışan mimar ve mühendisleri bir şekilde belediyeye yerleştirip kendine menfaat sağlar." dedi.

"İnşaatlarımızın her aşaması denetlenmiştir" savunması

Kentte müteahhitlik firması da bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı da mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında, "Bizim inşaatlarımızın her aşaması denetlenmiş ve projeye aykırı en ufak bir işlem yapılmamıştır. Ben sanıklardan İ.B'nin mahkemeye çağrılmasını istiyorum. Benim büroma gelip gelmediğini, 'Soyak Arsaları' olarak bilinen yer için anlaşma yapıp yapmadığını sormak istiyorum. Hakkımda uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, dosyaya konu inşaatlarla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde oluşturulan 5'li akademisyen grubu tarafından bilirkişi raporu hazırlanmasının istenmesine, sanıkların da mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gözaltına alınan 60 şüpheliden 43'ü hakkında dava açılmıştı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde imar usulsüzlüğü yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan çalışmada "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle Çukurova Belediyesinin eski başkan yardımcısı, eski imar müdürü ve görevdeki imar müdürü, Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı ve imar müdürü ile belediye personelinin de arasında olduğu 60 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Zanlıların adreslerindeki 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçe, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin liralık ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 avro, 17 bin 50 lira ve bir tabancaya el konulmuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının satışının önlenmesi amacıyla şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik mahkeme tarafından tedbir kararı uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmiş, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da arasında olduğu tutuksuz 43 sanık hakkında dava açılmıştı.