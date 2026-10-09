Adana\'da inşaat firması ofisine 11 el ateş eden şüpheli TAG Otoyolu\'na çıkarak kaçtı

Adana'da inşaat firması ofisine 11 el ateş eden şüpheli TAG Otoyolu'na çıkarak kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde kimliği belirsiz şüpheli, bir inşaat firmasının ofis binasına tabancayla 11 el ateş edip kaçtı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin TAG Otoyolu'na çıktığını belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.
ADANA'da kimliği belirsiz şüpheli, bir inşaat firmasının ofis binasına tabancayla 11 el ateş edip, kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, bir inşaat firmasının ofisine tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar ofis binasının duvarlarına isabet ederken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin saldırının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyoluna çıkarak, kaçtığını belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, yerde 11 kovan buldu.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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