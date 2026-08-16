Adana'da İşletmeye 39 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da İşletmeye 39 Bin TL Ceza

Adana\'da İşletmeye 39 Bin TL Ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Yüreğir'deki işletmeye açık satışta eksiklikler nedeniyle ceza uyguladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Adana'nın Yüreğir ilçesinde açıkta satılan ürünlerde kutu darasının alınmadığı ve bazı ürünlerde fiyat etiketi bulunmadığının tespit edildiği işletmeye toplam 39 bin 730 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada bir vatandaş tarafından yapılan şikayet üzerine Adana Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetimde açıkta satılan ürünlerde kutu darasının alınmadığı ve bazı ürünlerde fiyat etiketi bulunmadığının tespit edildiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kutu darasının alınmaması nedeniyle 3 bin 973 TL, fiyat etiketi bulunmayan 9 ayrı ürün için 35 bin 757 TL olmak üzere işletmeye toplam 39 bin 730 TL idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamada, mevzuat uyarınca açık halde satılan ürünlerin net miktarı belirlenirken darasının düşürülmesinin zorunlu olduğu hatırlatılarak, satışa sunulan ürünlerde tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla fiyat etiketi bulunması gerektiği kaydedildi.

Bakanlık, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve perakende ticarette mevzuata uygunluğun sağlanmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirterek, "Tüketicilerimizin haklarını korumaya, piyasada düzeni sağlamaya ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli idari yaptırımları uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Yüreğir, Ekonomi, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da İşletmeye 39 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş’in kızına sorduk Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk
Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu
Mardin’de aile dehşeti Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü Mardin'de aile dehşeti! Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

23:23
Kara Kartal sezona 3 puanla başladı Beşiktaş, Eyüpspor’u devirdi
Kara Kartal sezona 3 puanla başladı! Beşiktaş, Eyüpspor'u devirdi
23:21
Amedspor’dan müthiş açılış Erzurumspor’a gol olup yağdılar
Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar
22:44
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
22:00
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
20:49
İran Hamaney’in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
İran Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
20:48
Uçakta “Türkiye’yi satın alırım“ deyip olay çıkaran PETLAS’ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
Uçakta "Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkaran PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 02:02:35. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da İşletmeye 39 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.