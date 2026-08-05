Adana'da Kaçak Tütün Operasyonu: 70 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 kilo kıyılmış tütün ile 9 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Şevkiye Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda 70 kilo kıyılmış tütün, 9 bin 800 makaron, 980 sigara ambalajı ile 2 otomatik tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.N. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.