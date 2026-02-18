Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Tutuklama

18.02.2026 10:03
Adana'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, kaçak ürünler ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Çukurova ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 bin 500 paket ısıtılmış tütün ürünü, 102 elektronik sigara ve 15 şişe içki ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Tutuklama

