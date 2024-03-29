Adana\'da kadın, erkek arkadaşının yardımıyla araç çaldı

Muğla'da sağlık personeli hastaları oy kullanma merkezlerine taşıyacak

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde hastanede yatan ve evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanma sürecini kolaylaştırmak için 227 sağlık personeli, 74 araç ve 235 sağlık personeli görevlendirdi. Hastalar, ambulanslar ve hasta nakil araçlarıyla oy verecekleri merkezlere transfer edilecek ve oy kullanma sürecinde sağlık personeli refakat edecek.