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Adana'da Kafede Cinayet: Tutuklu Sanık, Arkadaşıyla Küfürleştiklerini ve Ayağına Ateş Ettiğini İtiraf Etti - Son Dakika
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Adana'da Kafede Cinayet: Tutuklu Sanık, Arkadaşıyla Küfürleştiklerini ve Ayağına Ateş Ettiğini İtiraf Etti

Adana'da bir kafede meydana gelen cinayet davasında tutuklu sanık, mahkemede yaptığı savunmada arkadaşıyla küfürleştiklerini ve olay günü karşılaştıklarında elini beline götürmesi nedeniyle ayağına ateş ettiğini söyledi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Adana\'da Kafede Cinayet: Tutuklu Sanık, Arkadaşıyla Küfürleştiklerini ve Ayağına Ateş Ettiğini İtiraf Etti
03.01.2024 - 13:01,
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ADANA'da arkadaşı Sefa Can Donma'yı (25) kafede vurarak öldüren tutuklu Volkan Deran (32) ve Bora T.'nin  yargılandığı duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi. Deran, mahkemede yaptığı savunmada Donma ile küfürleştikleri daha sonrasında barıştıklarını ancak olay günü karşılaştıklarında elini beline götürmesi nedeniyle ayağına doğru ateş açtığını söyledi.

Olay, 3 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla oturan Volkan Deran, aynı masadaki Sefa Can Donma'yı, çıkan tartışmada ayak ve boynundan tabancayla vurdu. Donma, yere yığıldı, şüpheli olay yerinden kaçtı. Kafedekilerin ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Donma, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 Temmuz akşamı hayatını kaybetti.

2 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Volkan Deran'ın, Yeşiloba Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında şüpheli, 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı. Sefa Can Donma'nın, borçlu olduğu Bora T. ile bir süre önce tartıştığı, tanıdıklarının araya girmesiyle barışmak için olay günü kafede buluştukları ortaya çıktı. Bora T. ile Donma'nın yeniden tartıştıkları, bunun üzerine Deran'ın tabancayla ateş ettiği belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deran, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın ardından 12'nci Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Volkan Deran ve azmettirici olduğu öne sürülen Bora T., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılan Deran, olay günü arkadaşı Bora T. ile kafede oturduklarını kafe çıkışı Donma ile karşılaştıklarını ve kendisini hakaret ettiğini söyledi. Deran, savunmasında, "Kendisinin bana küfretmesi nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Sesi duyup yanımıza gelen Bora T. tartışmayı araladı. Sonrasında maktul benden özür diledi. Bir süre daha kafede oturduktan sonra olayın gerçekleştiği fırına gittik. Fırına gitmeden önce Bora T. telefonda Mustafa isimli bir kişiyle konuştu. Mustafa, yanında 2 kişiyle fırına geldi. Bora T. ile fırında oturup konuşmaya başladılar. Sonra bizim bulunduğumuz fırına maktul Sefa Can Donma da geldi. Maktul aniden bana küfretmeye başladı. Maktulün elini beline doğru götürmesi üzerine, yanımda bulunan tabanca ile Sefa Can Donma'nın ayağına doğru ateş ettim. Benim kimseyi öldürme amacım yoktu. Olay anında kullanmış olduğum silahı polise teslim ettim. Bora T. beni bu olaya azmettirmedi. Suçlamayı bu anlattığım şekilde kabul ediyorum" dedi.

'MAKTULU TANIMIYORUM'

Sanık Bora T. ise Volkan D.'yi suça azmettirmediğini ileri sürerek, "Fırında masada oturduğumuz sırada Sefa Can Donma, Volkan D.'ye hitaben küfretti. Sonrasında silah sesi duydum. Ben kesinlikle 'bunlara sık' şeklinde talimat vermedim. Maktul ile hiçbir tanışıklığım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüşü sorulan savcı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu. Mahkeme heyeti, beyanı alınmayan tanıkların bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Adana'da Kafede Cinayet: Tutuklu Sanık, Arkadaşıyla Küfürleştiklerini ve Ayağına Ateş Ettiğini İtiraf Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Kafede Cinayet: Tutuklu Sanık, Arkadaşıyla Küfürleştiklerini ve Ayağına Ateş Ettiğini İtiraf Etti - Son Dakika
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