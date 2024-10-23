Adana'nın Seyhan ilçesinde kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Barbaros Mahallesi'nde kahvehanede oturan Baran Cengiz'e (18) yaklaşan bir kişi tabancayla ateş etti.
Başına mermi isabet eden Cengiz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Kahvehanede Silahlı Saldırı - Son Dakika
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