Adana\'da Kar ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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ADANA'ın Kozan ilçesinde kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve ahırların çatısı uçarken, çok sayıda araç da kara saplandı.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar ve fırtına, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kent merkezinde bazı evlerin güneş enerjisi sistemleri zarar gördü. Bazı ev ve ahırların da çatıları uçtu. Çok sayıda araç kara saplandı, bazı bağlantı yollarında trafik ulaşıma kapandı. Belediye ve kara yolları ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Ahırının çatısının uçması nedeniyle 7 büyükbaş hayvanının açıkta kaldığını söyleyen Hüseyin Topak, yetkililerden yardım istedi.

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: KOZAN,(Adana),