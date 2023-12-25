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Adana'da kardeşini ağır yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da kardeşini ağır yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde tartıştığı kardeşini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 15 yıl hapis cezası verildi.

Adana\'da kardeşini ağır yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası
25.12.2023 - 10:37,  Güncelleme: 10:40
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı kardeşini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 15 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık R.I. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 14 Şubat'ta müşteki M.I. ile ağabeyi R.I'nın telefonda tartıştığını ve sonrasında sanığın taksi ile kardeşinin Tellidere Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirtti.

Savcı, tartışmanın burada da devam etmesi üzerine sanık R.I'nın yanındaki ruhsatsız tabancayla kardeşi M.I'ya iki el ateş ederek ağır yaraladığını bildirerek, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık R.I. mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 14 yıl ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl olmak üzere toplamda 15 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Kaynak: AA
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