Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yenidam Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Kauçuk Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?