Adana'da Evine Ateş Edilen Şüpheli Gözaltında

Güncel

Adana'da kayınpederinin evine silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, motosikletli 2 şüphelinin merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bir eve tabancayla ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Sokaktaki güvenlik kamerasını inceleyen polis, tabancayı kullanan şüphelinin ev sahibinin damadı R.S. olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese yaptığı baskınla zanlıyı gözaltına alan polis, ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirdi.

Şüpheli R.S. Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, motosikleti kullanan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan şüphelinin, motosikletle sokağa gelmesi ve eve tabancayla ateş açtıktan sonra ayrılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.