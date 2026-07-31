Adana'da Kaza: Yaşlı Kadın Kıl Payı Kurtuldu
Adana'da otomobilin iş yerinin duvarına çarpması sonucu yaşlı kadın yara almadan kurtuldu.
ADANA'da otomobilin kaldırıma çıkıp bir iş yerinin duvarına çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada iş yerinin önünde oturan yaşlı kadın, kazayı kıl payı yara almadan atlattı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak iş yerinin duvarına çarptı. Bu sırada iş yerinin önünde sandalyede oturan yaşlı kadın, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Paniğe kapılan kadını çevredekiler sakinleştirdi. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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