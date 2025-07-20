Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kedi, itfaiye personelince kurtarıldı.
Seyhan Nehri'nin Mestanzade mevkisinde suya düşen kedi, köprünün alt kısmında mahsur kaldı.
Kediyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Halat yardımıyla nehre inen itfaiye eri, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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