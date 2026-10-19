Adana'da kediye çarpmadan fren yapan motosiklet devrildi, sürücü elinden yaralandı

Adana'da kediye çarpmadan fren yapan motosiklet devrildi, sürücü elinden yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir motosiklet, önüne çıkan kediye çarpmamak için ani fren yapınca ıslak zeminde kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada sürücü elinden yaralandı; o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da kediye çarpmamak için fren yapan motosikletin sürücüsü aracın devrilmesi sonucu yaralandı.
Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde motosiklet kullanan H.İ, önüne çıkan kediye çarpmamak için ani fren yaptı. Yolun da ıslak olması sebebiyle kontrolden çıkan araç devrildi.
Sürücü H.İ, kaza nedeniyle elinden yaralandı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: AA
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