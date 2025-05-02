Adana'da Kız Çocuğu Trafik Kazasında Ağır Yenildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu 10 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Barış Caddesi'nde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Suriyeli G.A'ya, A.G. yönetimindeki 01 AVM 089 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan G.A., ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı G.A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü A.G., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hafif ticari aracın kız çocuğuna çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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