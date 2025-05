Adana'da Kokoreççiye Silahlı Saldırı: Davaya Başlandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki kokoreççide yemek yiyen gencin öldüğü, işletme sahibinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3'ü tutuklu 3'ü firari 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.A, M.K. ve M.M. ile avukatlar katıldı.

Sanıklardan A.A, savunmasında, 25 Kasım 2024'te öldürülen Abdulbasit Çamsar'ın (17) çocukluk arkadaşını olduğunu söyledi.

Olay günü görüştüğü Çamsar'ın yanından ayrıldığını anlatan A.A, "Olay yeri ile bulunduğum adresin arası 700 metre civarındaydı. Arkadaşlar bize geldiğinde silah sesi duydum. Yanımızdan geçen bir kişi ileride cinayet işlendiğini söyledi. Ben de şüphelendim ve Çamsar'a mesaj attım ama dönüş olmadı. Olay yerine vardığımda maktul yerde yatıyordu." dedi.

A.A, Çamsar ile aralarında husumet olmadığını öne sürerek, "Diğer sanıkları tanımıyorum, onlarla işbirliği yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

M.K. ise ödünç aldığı motosikleti vermek için firari sanık O.K'nin yanına gittiğini iddia ederek, şöyle konuştu:

"Motosikleti verdikten sonra O.K. beni eve bırakmak istedi. O.K. çok hızlı sürdüğü için motosikleti ben kullandım. Kokoreççinin önüne geçtiğimiz sırada O.K, 4-5 el ateş etti. Kime ateş ettiğini görmedim. Daha sonra silahlı belime dayayıp 'Buradan uzaklaş' dedi. Olay günü O.K'nin maktule ateş edeceğinden bilgim yoktu.Sonrasında portakal bahçesinde durduk. O.K, firari sanıklardan E.A'yı telefonla arayıp 'Çocuğu vurdum, bu gece rahat uyu' dedi. Bana maktulün kim olduğundan bahsetmedi."

M.M. ise olayla bir ilgisinin bulunmadığını ve kimseye saklanması için yardımcı olmadığını savundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin sürmesine karar verilmesini istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan M.M'nin adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, M.K. ve A.A'nın ise mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde 25 Kasım 2024'te kokoreççide yemek yiyen Abdulbasit Çamsar'ın öldüğü, iş yeri sahibi H.A'nın yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan A.A, M.K. ve M.M. tutuklanmış, firari O.K, E.A. ve Ş.A. hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmıştı.