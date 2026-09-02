Adana'da komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 18 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 18 yıl hapis

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kavga ettiği komşusu Orhan Boyan'ı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan F.Y., 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'da kavga ettiği komşusunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 24 Eylül 2024'te Orhan Boyan'ın (37) bıçaklanarak öldürüldüğü kavganın ardından tutuklanan komşusu F.Y. (42) ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, daha önce mahallede uyuşturucu satıldığı iddiası nedeniyle tartışan taraflar arasında olay günü kavga çıktığını belirtti.

Kavgaya dahil olan Boyan'ın eşinin, F.Y'ye sopayla vurduğunu, bunun üzerine sanığın Orhan Boyan'ı bıçakladığını anlatan savcı, F.Y'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

F.Y. ise savunmasında Boyan'ın uyuşturucu kullandığını öne sürdü.

Boyan ve eşinin kendisine saldırdığını iddia eden F.Y, "Olaydan önce uyuşturucu satmaması konusunda Orhan Boyan'ı uyarmıştım. Kavga sırasında Orhan Boyan'ın elindeki bıçağı tutmak istedim ancak kendisi bıçağın üzerine düştü. Olay yerinden de kaçmadım. Ben kendimi savunmak istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Müştekileri ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Güncel, Kavga, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 18 yıl hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti
Feribot faciasında hayatını kaybedenler Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor Feribot faciasında hayatını kaybedenler Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ın basın toplantısını acılı annenin feryadı böldü KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın basın toplantısını acılı annenin feryadı böldü
Doğu Akdeniz’de sular ısınıyor Türkiye Navtex yayımladı, Yunanistan’dan yanıt geldi Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye Navtex yayımladı, Yunanistan'dan yanıt geldi
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı tutuklandı Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı tutuklandı

15:53
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
15:50
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
15:20
Marmara’da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
15:15
CHP’nin kalesinde Özgür Özel’i kıskandıracak görüntü
CHP'nin kalesinde Özgür Özel'i kıskandıracak görüntü
15:11
Marmara’daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim
Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 16:16:54. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığa 18 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement