Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Adana\'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Adana'da sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

04.03.2024 08:29  Güncelleme: 08:31
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Adana'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 E 3236 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, otomobilde sıkışan 2 yaralıyı bulunduğu yerden çıkarttı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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