Adana'da Kontrollü Yıkım Yapıldı - Son Dakika
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Adana'da Kontrollü Yıkım Yapıldı

Adana\'da Kontrollü Yıkım Yapıldı
25.06.2026 17:48
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Adana'da deprem sonrası ağır hasar alan 16 katlı bina, 420 kg patlayıcı ile kontrollü yıkıldı.

Adana'da, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen Çukobirlik'in atıl durumdaki 16 katlı binasının, 420 kilogram patlayıcı kullanılarak kontrollü yıkımı yapıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki binanın taşıyıcı kolonlarında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra ağır hasar oluştuğu tespit edildi.

Binanın yıkım kararının verilmesi üzerine başlatılan çalışma kapsamında polis ekipleri, bulvarı trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Uzman ekip, 1980 yılında hizmete alınan ve 2016 yılına kadar kullanılan binanın taşıyıcı sistemine 420 kilogram patlayıcı yerleştirdi.

Daha sonra verilen komutla kapsüller patlatılarak yaklaşık 36 yıl kullanılan binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

"Yıkım yüzde 98 oranında başarılı geçmiştir"

Yıkım ekibinde yer alan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Ersoy, gazetecilere, binanın, kentin simge yapıları arasında yer aldığını söyledi.

Ağır hasarlı binanın iş makineleriyle yıkımının yapılamayacağını vurgulayan Ersoy, bu nedenle yıkımın kontrollü patlayıcıyla yapılmasına karar verildiğini belirtti.

Ersoy, ilk 4 katta bulunan kolon ve perdelere delikler açılarak patlayıcı kapsüllerin yerleştirildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu işin yaklaşık 3 aylık bir hazırlık süreci var. Devletimizin ilgili kurumlarından tüm izinler alındı. Yıkım ruhsatı alındı. Güvenlik tam olarak sağlandı. Dolayısıyla yıkım bugün gerçekleştirildi. Simülasyon programlarıyla belirlediğimiz binanın zayıf ve kuvvetli kısımlarına, perdelerine ve kolonlarına yeni nesil patlayıcılar yerleştirildi. Bu bina yaklaşık 70 metre yüksekliğinde. Yıkım ekibime özellikle teşekkür ediyorum. Hazırlanan rapora göre yıkım yüzde 98 oranında başarılı geçmiştir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Deprem, Adana, Yaşam, Son Dakika

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