Adana'da Köprüden Düşen Kadın Kurtarıldı

Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadın, polis tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü'nde manzarayı izleyen Hande Y, dengesini kaybederek Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisler, botla bölgeye ulaşarak kadını kurtardı.
Kıyıya çıkarılan ve hayati tehlikesi bulunmayan kadın, kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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